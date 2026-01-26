Тысяча жителей Подмосковья подключены к газу по программе социальной газификации

С начала 2026 года специалисты «Мособлгаза» построили около 50 километров новых газопроводов и подключили к газу тысячу жителей Московской области в рамках президентского проекта «Социальная газификация», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московской области продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». С начала 2026 года специалисты «Мособлгаза» построили около 50 километров новых газопроводов, благодаря чему тысяча жителей региона получили доступ к газу.

В настоящее время строительные работы ведутся в 68 населенных пунктах, включая Домодедово, Аксиньино городского округа Ступино, Чернятино городского округа Клин, Язвище Волоколамского городского округа, Королев и другие.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что программа набирает обороты, и в 2026 году планируется построить 700 километров газовых сетей и подключить к газу около 50 тысяч жителей Подмосковья.

В министерстве напомнили, что проверить участие населенного пункта в программе можно с помощью интерактивной карты газификации. Жители, чьи дома зарегистрированы и которые вошли в проект, не платят за подведение газопровода до границ участка. Заявку на присвоение адреса можно подать онлайн через Росреестр или в любом МФЦ. Льготные категории граждан могут оформить заявку через региональный портал Госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.