Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков после затопления квартиры в Москве

ЖКХ
Максим Богодвид

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков. Ее жилье в элитной высотке на Котельнической набережной в Москве затопило, сообщает «МК: срочные новости».

Тутберидзе подала иск в Таганский суд Москвы.

Экспертизу по определению ущерба квартире уже организовали.

Ответчиком выступает, предположительно, ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов.