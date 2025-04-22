Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков после затопления квартиры в Москве

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков. Ее жилье в элитной высотке на Котельнической набережной в Москве затопило, сообщает «МК: срочные новости».