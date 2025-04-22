Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков после затопления квартиры в Москве
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подала в суд на коммунальщиков. Ее жилье в элитной высотке на Котельнической набережной в Москве затопило, сообщает «МК: срочные новости».
Тутберидзе подала иск в Таганский суд Москвы.
Экспертизу по определению ущерба квартире уже организовали.
Ответчиком выступает, предположительно, ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов.