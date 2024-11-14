ЦУР Подмосковья открыл двери для слушателей программы МГИМО по ЖКХ

В рамках программы повышения квалификации «Основы организации системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» слушатели кафедры «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий» министерства ЖКХ Московской области МГИМО побывали в центре управления регионом (ЦУР) Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Визит в ЦУР стал важной частью учебной программы, разработанной при поддержке Минстроя РФ и в партнерстве с ассоциацией региональных операторов капитального ремонта, по которой прошли обучение более 200 специалистов. В настоящее время в ней принимают участие 49 слушателей из 29 регионов страны.

Спикеры рассказали слушателям о работе центра в следующих блоках: жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, экология. В части ЖКХ специалисты провели лекции на темы: своевременного рассмотрения обращений граждан, очередей в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, контроля качества проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Особо интересным для участников было знакомство с новыми технологиями УТНКР: высокоточной диагностикой зданий, искусственным интеллектом, помогающим специалистам в работе, и при ведении документооборота. Эксперты также рассказали о контроле за строительными работами в Подмосковье и на новых территориях.

Слушатели узнали тонкости работы МосОблЕИРЦ — крупнейшего расчетного центра на территории Московской области: о мониторинге и обработке начислений, регулировании очередей в клиентских офисах для эффективного процесса обслуживания клиентов.

В рамках практических занятий слушатели изучили интерактивную карту капремонта на сайте фонда капитального ремонта Московской области. Этот цифровой инструмент позволяет жителям в режиме реального времени получать подробную информацию о домах, включенных в региональную программу. Также специалисты ведомства продемонстрировали работу системы АСУ ФКР, которая была признана федеральным агентством стратегических инициатив «Смартека» для возможности тиражирования в других регионах.

Делегация также посетила информационный центр Московской области, в котором обрабатываются обращения, поступающие от жителей из различных источников. Слушателям наглядно продемонстрировали в какой последовательности поступают и обрабатываются обращения, как происходит взаимодействие между всеми структурными подразделениями и ведомствами правительства региона для формирования грамотной и продуктивной обратной связи.

«Подготовка специалистов, которые разбираются в современных инструментах управления инфраструктурой, крайне важна для пополнения кадрового состава жилищно-коммунальной сферы. Программа, проводимая на базе МГИМО, позволяет нам делиться лучшими практиками Московской области, а выпускники демонстрируют готовность к продуктивной работе», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Участники выразили искреннюю заинтересованность в своем дальнейшем развитии в отрасли ЖКХ и поблагодарили спикеров за то, что они поделились ценным опытом.

В рамках очного курса, рассчитанного на 5 дней, слушатели знакомятся с лучшими практиками, технологиями, реализованными на территории Подмосковья в формате лекций, практических кейсов от экспертов отрасли, руководителей органов исполнительной власти, а также вместе с ними совершают выезды на объекты Московской области. По окончании программы слушатели, прошедшие курс, получат удостоверение о повышении квалификации МГИМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.