Центральные тепловые пункты Дзержинского работают в штатном режиме

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18 ноября работу оборудования двух центральных тепловых пунктов (ЦТП), расположенных на улице Лесная и площади Дмитрия Донского, проверил глава г. о. Дзержинский Андроник Пак совместно со своим заместителем Александром Проворовым и представителями коммунальных служб. Также в ходе мониторинга они оценили эффективность работы автоматизированных систем управления ЦТП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По данным адресам все системы работают в штатном режиме. Теплоноситель в квартиры подается в соответствии с нормативами», — сказал глава городского округа Дзержинский.

Андроник Эдуардович также отметил, что постоянный мониторинг городских систем жизнеобеспечения позволяет нам контролировать работу оборудования и своевременно устранять проблемы, повышая комфорт жителей и надежность теплоснабжения в МКД.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.