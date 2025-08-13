Централизация процессов: в Москве упростили получение льгот на оплату ЖКУ

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в городе успешно работает социальное казначейство — унифицированный центр для оказания соцпомощи жителям, где помогают проще оформлять льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Царьград» .

«Теперь мы добавили в перечень услуг оформление льгот и субсидий на ЖКУ, перенесенные из Городского центра жилищных субсидий в социальное казначейство», — сказала заммэра.

По ее словам, теперь весь процесс получения льгот проходит в одном учреждении. Ими пользуются уже около 3 млн жителей столицы, более 600 тыс. человек получают субсидии.

На помощь имеют право пожилые москвичи, лица с ограниченными возможностями, многодетные семьи, студенты и другие категории граждан. Оформить субсидии и льготы можно на портале mos.ru.