Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья

сегодня в 13:52

В первой половине сентября сотрудники центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации в 6 подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

2 сентября г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. Самодеятельная, дом № 35;

3 сентября г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, стр. 2А;

4 сентября г. Кашира, ул. Ильича, дом № 61;

9 сентября г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, дом № 14;

10 сентября г. о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Угрешская, дом № 22;

11 сентября г. Истра, пл. Революции, дом № 2;

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Напомним, найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.