Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья
Фото - © МФЦ Московской области
В первой половине октября сотрудники центра мемориальных услуг продолжат практику выездных консультаций в многофункциональные центры Подмосковья. Бесплатные консультации пройдут в 7 МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:
- 1 октября — г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;
- 2 октября — г. о. Серпухов, г. Пущино, мкр. «В», д. 1;
- 6 октября — г. Домодедово, 1-й Советский пр., д. 5;
- 7 октября — г. о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15/1;
- 8 октября — г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, двлд. 3/2;
- 9 октября — г. о. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 2В;
- 14 октября — г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4.
Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).
Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.