Центр мемориальных услуг проведет бесплатные консультации в МФЦ Подмосковья

сегодня в 14:54

В первой половине октября сотрудники центра мемориальных услуг продолжат практику выездных консультаций в многофункциональные центры Подмосковья. Бесплатные консультации пройдут в 7 МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

1 октября — г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;

2 октября — г. о. Серпухов, г. Пущино, мкр. «В», д. 1;

6 октября — г. Домодедово, 1-й Советский пр., д. 5;

7 октября — г. о. Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15/1;

8 октября — г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, двлд. 3/2;

9 октября — г. о. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 2В;

14 октября — г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4.

Чаще всего жителей Подмосковья на консультациях интересуют вопросы правильного оформления удостоверений о захоронении, оформления семейных (родовых) захоронений и получения разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.