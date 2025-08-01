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Трудовые отряды главы в Электростали убрали более 26 тыс кв метров территории

В Электростали завершилась июльская смена проекта «Трудовые отряды Главы», в рамках которой молодежь города приводила в порядок общественные пространства. За месяц активной работы ребята очистили от мусора и облагородили территорию общей площадью более 26 630 квадратных метров, что сопоставимо с размером восьми футбольных полей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом месяце 72 участника проекта трудились над приведением в порядок территорий в различных районах города. В список вошли улицы: Комсомольская, Восточная, Первомайская, Второва, Сталеваров, Карла Маркса, Корнеева, Загонова, Спортивная, Южный проспект, проспект Ленина, Ногинское шоссе, Расковой, Советская, Николаева, Красная, Горького, Октябрьская, Рабочая, Лесная, Журавлева, Западная, Фрязевское шоссе, Победы, Тевосяна, Мира, Пушкина, а также территория вокруг водоема «Южный».

Помимо уборки бытового мусора, участники «Трудовых отрядов Главы» занимались сбором веток и сухостоя, удалением поросли и обрезкой кустарников. Часть работ была выполнена по заявкам жителей, поступившим через портал «Добродел».

В результате слаженной работы «Трудовых отрядов Главы» было собрано 57,4 кубических метров мусора, что составляет восемь контейнеров-бункеров.

Помимо работы, ребята приняли участие в 11 различных городских мероприятиях, помогали в их организации и проведении, а также узнавали новое в познавательных квизах и викторинах.

Успешное завершение июльской смены подтверждает эффективность данного проекта и значительный вклад молодежи в поддержание чистоты и порядка в Электростали.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.