Тротуар построили в поселке Калинина Люберец по просьбам жителей

У дома № 90 в поселке Калинина городского округа Люберцы по просьбам жителей построили тротуар площадью 127 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее по обращениям жителей сотрудники администрации муниципалитета выехали на указанный адрес для обследования территории. По итогам обследования было принято решение по строительству тротуара.

В формате срочной выездной администрации заместитель главы Александр Сорокин с жительницей проверил качество выполненных работ. Общая площадь тротуара составила 127 кв. метров.

Жительница поблагодарила за проведенные работы по обустройству тротуара. Новая пешеходная зона повысит безопасность местных жителей и упростит передвижение к социальным объектам.

Кроме того, по обращениям жителей, поступающим через социальные сети, проведены работы по поднятию дорожного полотна на пешеходном переходе на пересечении улиц Хлебозаводская и Южной в Люберцах для устранения подтоплений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.