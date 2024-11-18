Тротуар построили в поселке Калинина Люберец по просьбам жителей
Фото - © администрация г.о. Люберцы
У дома № 90 в поселке Калинина городского округа Люберцы по просьбам жителей построили тротуар площадью 127 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее по обращениям жителей сотрудники администрации муниципалитета выехали на указанный адрес для обследования территории. По итогам обследования было принято решение по строительству тротуара.
В формате срочной выездной администрации заместитель главы Александр Сорокин с жительницей проверил качество выполненных работ. Общая площадь тротуара составила 127 кв. метров.
Жительница поблагодарила за проведенные работы по обустройству тротуара. Новая пешеходная зона повысит безопасность местных жителей и упростит передвижение к социальным объектам.
Кроме того, по обращениям жителей, поступающим через социальные сети, проведены работы по поднятию дорожного полотна на пешеходном переходе на пересечении улиц Хлебозаводская и Южной в Люберцах для устранения подтоплений.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.