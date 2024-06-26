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Три новые подстанции построили в Солнечногорске с начала года

Специалисты компании «Россети Московский регион» с начала года построили три распределительные подстанции 6/10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

До конца 2024 года буду проведены работы:

— реконструкция, модернизация 16 участков кабельных линий с заменой на кабельные линии большего сечения. В результате реализации будет увеличена пропускная способность КЛ, снижены потери напряжения, предусмотрена возможность резервирования в д. Хоругвино, д. Бухарово, д. Кочугино, д. Шелепаново, д. Никифорово, д. Литвиново, д. Переслегино, д. Судниково и др.

— реконструкция, модернизация 4 ЛЭП 0,4/10 кВ, результат реализации — увеличение пропускной способности ЛЭП, снижение потерь напряжения в населенных пунктах: Овсянниково, д. Ложки, д. Пешки, д. Терехово, д. Есипово, д. Мошницы, д. Дулепово.

— модернизация 25 ТП, в результате чего будет увеличена надежность электроснабжения в п. Поварово, д. Ложки, п.Менделеево, д. Брехово в районе заезда «Ксенон», д. Новая, д. Белавино, д. Алексеевское, д. Кривцово, д. Радумля, д. Жилино и др.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.