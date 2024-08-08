Трем котельным Подмосковья обеспечили II категорию надежности электроснабжения

В Московской области продолжается реализация мероприятий по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов региона. В рамках данных мероприятий проводится работа по переводу котельных с III на II категорию надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Это позволит помимо основной трансформаторной подстанции дополнительно обеспечить котельные резервным подключением от другого источника электроснабжения. На ближайшие три года на реализацию мероприятий по переводу источников теплоснабжения на вторую категорию надежности предусмотрен бюджет в размере более 725 млн рублей. Программа затронет 170 котельных мощностью более 5 МВт, обеспечивающих отоплением и горячим водоснабжением более 720 тыс. жителей Подмосковья.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. В этой связи мы организовали работу по переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности», — сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что во-первых, помимо основной трансформаторной подстанции, котельные дополнительно будут обеспечены резервным подключением от альтернативного источника электроснабжения, что позволит в случае аварии оперативно восстановить подачу ресурса.

«Во-вторых, мы существенно сократим допустимое время перерыва в подаче электроэнергии с 24 до 2 часов. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — пояснил министр.

Котельные мощностью менее 5 МВт не требуют перевода на вторую категорию надежности, так как в случае технологических нарушений такие объекты могут быть обеспечены электроснабжением от передвижных дизельных генераторов, которых у аварийных служб в достаточном количестве, чтобы установить их в самые короткие сроки.

Так, с начала года специалисты «Мособлэнерго» обеспечили II категорию надежности электроснабжения трем котельным Подмосковья. Питание от двух независимых источников электроэнергии теперь получают объекты теплосетевых предприятий МУП «Тепло Коломны», «Теплосеть Фрязино» и «ТСК Мосэнерго» в Химках.

Всего в «Мособлэнерго» с начала 2024 года от теплоснабжающих организаций было принято 243 заявки на повышение категории надежности котельных, из них по 44 объектам были заключены договоры. На данный момент три договора исполнено, а 41 находится в работе. Наибольшее количество договоров заключено в Раменском округе — девять и в округе Истра — шесть.

С целью перевода котельных с III категории надежности на II категорию «Мособлэнерго» принимает заявки на технологическое присоединение от теплоснабжающих организаций, подключенных к сетям компании. Далее направляется оферта договора и технические условия заявителю, после чего заключается договор и стороны приступают к выполнению техзаданий. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.