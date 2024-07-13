Традиционный объезд по Электрогорску провел глава Павлово-Посадского округа

В связи с подготовкой к новому отопительному сезону первыми точками в нашем объезде стали места, где РСО «Электрогорск» проводит ремонтные работы сетей теплоснабжения, передает пресс-служба администрации городского округа Электрогорск.

Так, на ул. Советская около дома 38 рабочие занимаются дренированием трубопровода тепловой сети. С 13 июля они приступят к демонтажу старых труб. Также возле городского рынка подрядной организацией выполнен монтаж более 140 погонных метров трубопровода. На следующей неделе будет выполнен монтаж еще 25 метров. Обращаю внимание наших жителей, что основной вход на рынок временно перекрыт.

«Поручил руководству РСО убрать на парковке около рынка минвату и мусор, которые оставили за собой рабочие. В целом, в этом году, РСО „Электрогорск“ проводит большую работу по замене сетей теплоснабжения для того, чтобы минимизировать аварийные ситуации в зимний период», — сказал глава округа Сергей Дорофеев.

Отмечу, что данные работы на обводненном карьере проводятся второй раз. В 2022 году здесь были организованы мероприятия по расчистке в рамках Губернаторской программы «100 прудов и озер».

Также глава смотрел дороги и дворовые территории. Дал ряд поручений городским службам.

«Во время объезда пообщались с жителями. Возник вопрос, который касается дороги к СНТ „Озерки“. В этом году мы выполняем ремонт данного проезда асфальтовой крошкой. На следующий год совместно с МТДИ будем рассматривать вопрос по асфальтированию данного участка дороги», — отметил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.