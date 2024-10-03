Теплосети капитально отремонтировали в Волоколамске

В Волоколамске капитальный ремонт участков теплосетей, начатый в июле сразу по четырем адресам: на улицах Панфилова, Парковой, Пролетарской и Тихой подходит к концу. Подрядная организация «Вымпелстрой» уже выполнила основные работы и сейчас приступает к засыпке траншей и благоустройству территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая протяженность замененных участков трубопровода на улице Тихой — около 900 метров. Здесь осуществили замену труб на больший диаметр, демонтировали и возвели заново пять тепловых камер. Две из них полностью готовы, еще три осталось залить бетоном и смонтировать плиты-перекрытия. После поверхность заровняют и восстановят асфальтовое покрытие там, где это необходимо.

Теплосеть обслуживает 5 многоквартирных домов, ФАП, детский сад. Подключение ко всем абонентам выполнено, подача тепла уже запущена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.