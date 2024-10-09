Теплоэнергетики Клина завершили масштабные работы к отопительному сезону

В межотопительный период специалисты провели гидравлические испытания на 490,6 км тепловых сетей от 56 котельных и 25 центральных тепловых пунктов, устранив все выявленные дефекты. Также были проведены температурные испытания на тепловых сетях от 5 котельных, где устранено три повреждения. В рамках ремонтной программы заменено 3,5 км тепловых сетей, а по инвестиционной программе и концессионному соглашению модернизированы и реконструированы 18 км трубопроводов. В четырех котельных выполнен капитальный ремонт котлов.

Многоквартирные дома социальные объекты Клина получили акты готовности к отопительному сезону. В настоящее время тепло подано на все объекты социальной-инфраструктуры Клина и МКД. Коммунальные службы округа сейчас проводят работы по ликвидации «завоздушенности» в рамках теплового контура жилых домов.

«При этом просроченная задолженность населения г/о Клин по прямым договорам за тепловую энергию составила 285 млн рублей — нехватка эти средств затрудняет реализацию ремонтных программ и других мероприятий, направленных на бесперебойное и надежное снабжение потребителей теплом и горячей водой», — говорится в официальном сообщении энергокомпании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.