Тепло в Одинцовском округе подали во все социальные объекты

Тепло в настоящее время подается на все 362 социальных объекта и в 2166 многоквартирных домов. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили 100% поставщиков и потребителей тепловой энергии.

«В начале сезона отопление было запущено на минимальных параметрах, так как на улице были достаточно комфортные температуры, — пояснил заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев. — Тем не менее, чтобы в квартирах было тепло, систему запустили в режиме подачи тепла».

В текущем году отопительные системы в Одинцовском округе были заполнены теплоносителем уже к 15 сентября. Михаил Коротаев обратил внимание на то, что в батареях циркулирует специальная химически подготовленная вода с присадками от накипи. Сливать её и использовать в быту категорически не рекомендуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.