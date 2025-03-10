Температуру отопления в Москве снизили до минимума

В связи с резким потеплением в столице перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры работы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram-канале .

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что температура сетевого теплоносителя была опущена до 75-77 градусов. Это минимально необходимое значение. Такая температура позволяет нагревать воду до 60 градусов.

По словам Бирюкова, межсезонье является трудным периодом в плане регулирования температуры теплоносителя. Это связано с перепадами температур воздуха. Ночью столбики термометров показывают минусовые значения, а днем — плюсовые.

Также, как добавил Бирюков, важно обращать внимание на сторону здания. По его словам, на солнечной может ощущаться избыточная температура.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Московском регионе в понедельник ожидается теплая и сухая погода. Температура днем поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов.