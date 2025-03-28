Температуру отопления в Москве понизили до минимума

Власти Москвы приняли решение снизить интенсивность теплоснабжения в городских многоквартирных домах из-за климатических изменений. Об этом подробно рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

«В связи с повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время специалисты ПАО „МОЭК“ обеспечивают температуру сетевого теплоносителя на уровне 75-77 градусов, это — минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов», — сообщил Бирюков.

Регулирование температуры теплоносителя внутри домов представляет наибольшую сложность именно в переходный сезонный период, отметил представитель городской администрации.

По словам Бирюкова, значительные колебания температуры окружающей среды в течение суток создают определенные трудности: ночью показатели могут опускаться ниже нуля, а днем подниматься выше нулевой отметки.

Бирюков также указал на важность расположения здания относительно солнца, поскольку в помещениях, находящихся на солнечной стороне, жители могут ощущать избыточное тепло.

Окончание отопительного периода в Москве будет определено с учетом метеорологической обстановки.