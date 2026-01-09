Температуру отопления повышают в Москве из-за морозов

В столице система отопления домов из зданий переводится на повышенный режим работы, такое решение принято из-за ожидаемого резкого похолодания, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах — до минус 22. Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы», — отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в мегаполисе созданы аварийные бригады энергетиков, а аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения в столице выбираются в соответствии с температурой на улице. Задания на изменение температуры выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Она регулируется в системе: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и повышения или уменьшения его объема.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.