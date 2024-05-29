Техобслуживание газового оборудования проведено в 15 тыс жилых домов Подмосковья

С 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области проводит «Мособлгаз». Техническое обслуживание проводится один раз в год в соответствии с утвержденным графиком . Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С начала года сотрудники «Мособлгаза» провели плановое техобслуживание газового оборудования в 15 621 многоквартирных домах Подмосковья — проверено 887 360 квартир. В 32% квартир от общего количества пройденных, — это около 35 тыс. квартир газовщикам попасть не удалось.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, для оказания услуг по техническому обслуживанию каждый собственник обязан в дату, указанную в графике предоставлять сотрудникам газовой службы доступ в квартиру. Непроведение или несвоевременное проведение технического обслуживания создает угрозу жизни и здоровью всем жителям дома.

В случае недопуска в квартиру для осуществления технического обслуживания ВКГО собственник жилого помещения несет административную ответственность в соответствии со статьей 9.23 КоАП РФ.

Кроме того, в целях сохранения жизни и здоровья жителей дома «Мособлгаз» вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не было проведено техническое обслуживание газового оборудования, а в случае невозможности приостановления газоснабжения в такой квартире — приостанавливается газоснабжение всего подъезда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.