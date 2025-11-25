Технадзор Подмосковья проверил состояние детского центра «Солнечный» в Мариуполе

«Солнечный» представляет собой двухэтажный центр площадью более 3 300 кв. м, где работали десятки кружков и секций: от карате и тхэквондо до гимнастики и общей физической подготовки.

Главная задача специалистов заключается в определении фактического состояния конструкций здания и обеспечении дальнейшей безопасности детей и сотрудников учреждения.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Чтобы максимально точно оценить состояние конструкций, специалисты применяют высокотехнологичное оборудование:

3D-сканер — для создания детализированной цифровой модели здания;

низкочастотный ультразвуковой томограф — для анализа прочности и выявления скрытых дефектов.

По итогам обследования подготовлено техническое заключение — документ, который станет отправной точкой для принятия решений по дальнейшему восстановлению здания.

Управление технического надзора капитального ремонта проводит техническое обследование зданий, сооружений и других объектов любой сложности на всей территории Москвы, Московской области и на вновь присоединенных территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.