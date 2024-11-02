Технадзор Подмосковья при помощи 3D-сканера проводит обследование зданий

ГБУ Московской области «Управление технического надзора за капитальным ремонтом» активно применяет передовые методы для обследования зданий и сооружений на территории Московской области и новых регионов России. Благодаря новейшему оборудованию, включая лазерный 3D-сканер FARO FOCUS S150, специалисты эффективно выявляют скрытые дефекты и проводят точную оценку состояния построений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Лазерный сканер позволяет получать данные на расстоянии до 150 метров, демонстрируя высокую точность даже при различной интенсивности освещения, а также удобство использования благодаря его компактным размерам. Это оборудование упрощает процесс сбора данных, сокращает время выполнения работ и обеспечивает высокое качество итоговых отчетов, визуализируя данные в мельчайших деталях.

«Использование 3D-сканеров и других современных технологий в обследовании зданий позволяет нам оперативно и с максимальной точностью выявлять проблемы и разрабатывать эффективные решения, обеспечивая зданиям безопасность и надежность на долгие годы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» проводит техническое обследование зданий, сооружений и других объектов любой сложности на всей территории Москвы, Московской области и новых регионах России.

Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.