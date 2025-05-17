Тарифы ЖКХ в 2025 году в России вырастут в среднем на 11,9%

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что тарифы ЖКХ в этом году в стране проиндексируют в среднем на 11,9%, но этот размер будет различаться в разных субъектах РФ, передает ТАСС .

Об этом Кошелев сообщил на форуме «Россия — Исламский мир», который проходит в Казани.

Депутат уточнил, что названный показатель в 11,9% является усредненным, так как в одних регионах страны он будет выше, а в других ниже. Все зависит от решений комитетов по тарифам субъектов России.

По его словам, увеличение тарифов связано с уровнем инфляции, а также с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Российские власти давно утвердили размер индексации тарифов на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов.