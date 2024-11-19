Тарифы на электроэнергию изменяться в Москве с 1 июля 2025 года

Согласно приказу департамента экономической политики и развития города Москвы, с 1 июля 2025 года для жителей столицы изменятся тарифы на электроэнергию, сообщается на сайте мэра города.

Одноставочный тариф для проживающих в многоквартирных домах составит 6,99 руб/кВт в час (первое полугодие) и 7,87 руб/кВт в час (второе полугодие).

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, составит в дневную зону 8,47 руб/кВт в час (9,45 руб/кВт в час), в ночную — 3,43 руб/кВт в час (4,08 руб/кВт в час). Тариф по трем зонам суток в пиковую зону составит 10,16 руб/кВт в час (11,24 руб/кВт в час).

Дифференцированные тарифы ограничивают норму потребления электричества. Этот механизм разработан с целью решить проблемы несправедливого ценообразования. Речь идет о ситуациях, когда электроэнергию по льготным ценам покупают в коммерческих целях. Также такие тарифы способствуют эффективному энергопотреблению.