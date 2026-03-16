Талые воды затопили девятиэтажку на Басова в Тагиле
В Нижнем Тагиле талые воды затопили подъезд и квартиры дома №5 на улице Басова. Жители сообщают о протечках по всей высоте здания, сообщает «Поясним за Тагил».
В девятиэтажном доме №5 на улице Басова вода с крыши проникает внутрь и заливает помещения с девятого по первый этаж. По словам жильцов, ситуация стала критической.
«Пара часов — и полный тазик», — пожаловались жители, публикуя видео с потопом.
Горожане утверждают, что в квартирах стоит запах сырости, а вода дошла до электрощитков. Это, по их мнению, создает риск короткого замыкания и пожара.
Жильцы также заявляют, что управляющая компания не реагирует на многочисленные обращения. В социальных сетях они распространяют кадры «коммунального водопада», надеясь привлечь внимание к проблеме.
«Пока город затопило, и люди бегут домой, в убежище, дома их ждет то же самое — мы тонем!» — передает слова пострадавших сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
