Свыше 90 подъездов отремонтируют в Химках в этом году

92 подъезда капитально отремонтируют в Химках в этом году. Ремонтные работы будут проведены в 27 многоквартирных домах городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

«В Химках ведут активные работы в рамках деятельности фонда капитального ремонта. В настоящий момент уже приступили к ремонту домов, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонту фасадов», — отметил заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков.

Так, ремонтные работы проведут в многоквартирных домах на улице: Тюкова, д. 12; Первомайская, д. 21; Чапаева, д. 17; Банный переулок, д. 3; Мира, д. 4; Новозаводская, д. 6; Жаринова, д. 5. Пожарского, д. 9. Кудрявцева, д. 11, 12, 14, 15, 16; Строителей, д. 7А; Маяковского, д. 8/12; Московская, д. 16, 11А; Лавочкина, д. 9; Победы, д. 3; Кирова, д. 26; Юбилейный проспект, д. 43. Также работы пройдут в поселении Лунево д. 3, 5 и 18; в Новогорске д. 1,6 и в микрорайоне Планерная, д. 16.

«В рамках реализации государственных программ в подъездах домов покрасят козырьки, поручни и стены, заменят металлические двери, а также установят ливневую систему и домофоны», — рассказал директор управляющей компании «Жилищник» Илья Малкин.

Кроме того, специалисты коммунальных служб ежедневно убирают дворовые территории от мусора, чистят контейнерные площадки и проводят локальный ремонт кровли. На данный момент модернизацию кровли проводят по 24 адресам в Новых и Старых Химках, а также в Новогорске.

Всего с начала реализации программы капитального ремонта на территории Химок отреставрировали более 500 домов. Контроль работ осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Приемку выполненных работ проведут с участием надзорных органов и представителей общественности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.