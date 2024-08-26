Свыше 88% теплосетей Подмосковья протестировали на готовность к зимнему сезону

Подмосковье активно готовится к зимнему сезону. На сегодняшний день специалисты МОС АВС проверили более 88% тепловых сетей протяженностью 9 348 км. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В целом, в результате гидравлических испытаний, проводимых с 5 апреля, было выявлено 1343 утечки. Всего с начала года было осуществлено 6 026 выездов в муниципалитеты, из них 959 раз выезжали рабочие бригады и 5 065 раз — оперативные группы.

За прошедшую неделю оперативные группы совершили 137 выездов в муниципальные образования Московской области, в том числе было выполнено 26 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Кроме того, на минувшей неделе на контроль МОС АВС было поставлено 182 технологических сбоя, из которых 50 касались горячего водоснабжения, 30 — холодного водоснабжения, и 102 — электроснабжения.

«Подготовка к зимнему периоду — это задача первостепенной важности. Проверка тепловых сетей на надежность позволяет нам выявить и оперативно устранить потенциальные проблемы, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Подмосковья. И работа продолжается по плану», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Проверка тепловых сетей уже полностью завершена в 27 муниципальных образованиях Подмосковья, что свидетельствует о высокой степени готовности региона к зимнему периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.