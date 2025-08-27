Свыше 8,3 млн рублей взыскали с подмосковных УК за нарушения в содержании МКД

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвела итоги проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства за август текущего года. По результатам проверок к административной ответственности привлечены виновные лица. В результате было выдано 36 предупреждений, наложено 43 штрафа на сумму более 8,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в работе управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Выявлены нарушения содержания многоквартирных домов, работы инженерных систем, санитарного состояния мест общего пользования и порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

Дополнительно выявлено 24 случая несвоевременного размещения информации в ГИС ЖКХ. Все нарушения находятся на контроле надзорного органа до полного устранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.