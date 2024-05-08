Свыше 80 инспекторов ГУСТ Подмосковья будут следить за порядком в выходные

Работа по содержанию территорий не прекращается даже в выходные дни, поскольку здесь необходим системный подход. В предстоящие праздники, с 9 по 12 мая, следить за порядком во дворах и местах общего пользования будут 84 дежурных инспектора ГУСТ Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшие выходные ожидается переменчивая погода: температура днем будет колебаться от 5 до 10 градусов, а ночью может опускаться до 1 градуса, возможны осадки. Перед коммунальными службами уже поставили задачи по уборке территорий, которые необходимо выполнить в установленные сроки. Инспекторский состав будет следить за работой специалистов. Например, 9 мая на стражу чистоты выйдет 21 инспектор.

В ведомстве отметили, что сотрудники будут контролировать состояние общественных мест — запланировано множество праздничных мероприятий. Инспекторы не оставят без внимания контейнерные площадки для оперативного устранения скоплений мусора, а также подъездные пути, чтобы мусоровозы могли беспрепятственно разгружать баки. Кроме того, продолжат приемку дворовых и общественных территорий после Месяца чистоты по специальному чек-листу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.