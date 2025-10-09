сегодня в 15:25

Свыше 8 тысяч кв м дворовых территорий благоустроили в Орехово-Зуеве

В этом году в округе благоустроили 15 дворовых территорий, 3 из которых в Орехово-Зуеве — масштаб работ не малый, общий объем — свыше 8 тысяч кв. м. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Двор — не просто территория около дома. Это место, где гуляют наши дети, отдыхают соседи, ежедневно проходим мы сами. И, конечно, хочется, чтобы эти пространства были красивыми и удобными», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Двор на пересечении ул. Урицкого, 2-го и 3-го Лугового проезда и проезда Лермонтова. Общая площадь работ — 2976 кв. м. Отремонтированы внутридомовые проезды, тротуары, подходы к подъездам, заменено освещение. Обустроены парковочные карманы.

Следующая локация — пр. Лермонтова, д. 4, 6, 8. Проведен ремонт общей площадью 881 кв. м. Обустроены пешеходные дорожки, теперь здесь единая тропиночная сеть, которая объединяет несколько домов, сделаны парковочные карманы площадью 317 кв. м.

Самая масштабная территория, затрагивающая ул. Кирова. д. 8, 10А и ул. Московскую. д. 3, 5, 7, 9. Отремонтировано 3789 кв. м. Заменено дорожное покрытие, увеличено количество парковочных мест с 25 до 121. Также обустроен подъездной путь для машины скорой помощи.

В благоустроенных дворах уже высадили больше 50 кустов сирени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.