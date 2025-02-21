Свыше 8 тыс кип полезных фракций извлекли на подмосковном КПО в феврале

На комплексе по переработке отходов «Восток» ежедневно осуществляется сортировка 44 фракций. Так, с начала месяца на комплексе отобрали более 8 тыс. кип будущего вторсырья, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для отбора применяется современное автоматическое оборудование — вихретоковые сепараторы для отбора цветных металлов, барабанные, баллистические, магнитные, а также оптические сепараторы для выборки различных видов пластика и макулатуры.

За одну ночь на комплексе по переработке отходов получается более 80 кип спрессованной ПЭТ-продукции, более 60 кип различных типов ПВД-пленки, более 80 кип макулатуры, не менее 8 кип цветных алюминиевых банок, более 11 кип тетрапака и более 16 кип ПНД тары, в которую упаковывается различная химия.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметили, что за одну смену обрабатывается от 180 до 220 кип отходов. Вес одного кубика может достигать от 180 до 800 килограмм в зависимости от вторичного материала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.