Свыше 77 тыс онлайн-заявлений на «Стрелку» подали в Подмосковье с начала года

За прошедшую неделю на портале госуслуг Подмосковья услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 1,6 тыс. раз, а с начала 2025 года — свыше 77 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР».

Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Отметим, при обучении ребенка на территории Подмосковья привязка банковской карты «МИР» осуществляется в онлайн-режиме за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.

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