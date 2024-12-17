Свыше 70 торговых объектов привели в нормативное состояние в Люберцах за 2024 год

В городском округе Люберцы в 2024 году привели в нормативное состояние более 70 торговых объектов, расположенных вдоль вылетных магистралей, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с начала 2024 года началась работа по приведению в нормативное состояние объектов потребительского рынка и услуг, расположенных вдоль вылетных магистралей в Московской области. В городском округе Люберцы планы, намеченные по вылетным магистралям на 2024 год, выполнены полностью. Охвачены Егорьевское, Касимовское и Быковское шоссе. Приведено в нормативное состояние 74 объекта, из них демонтировано 35, проведено благоустройство 39 торговых объектов», — отметил Волков.

Он добавил, что на 2025 год запланировано приведение в нормативное состояние 95 объектов потребительского рынка и услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.