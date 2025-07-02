Свыше 7 млн рублей заплатят УК Подмосковья за ненадлежащее обслуживание МКД

В рамках еженедельного рассмотрения дел об административных правонарушениях руководящим составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 81 дело в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в процедуре приняли инспекторы территориальных отделов министерства и представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Так, дела были рассмотрены в отношении организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 20 городских и муниципальных округов: Электросталь, Реутов, Орехово-Зуево, Клин, Долгопрудный, Жуковский, Люберцы, Коломна, Подольск, Серпухов, Одинцово, Наро-Фоминск, Мытищи, Дубна, Талдом, Королев, Щелково, Сергиев Посад, Пушкино и Дмитровский.

Основные темы нарушений:

ненормативный уровень или режим обеспечения жителей коммунальными услугами;

несоблюдение лицензионных требований со стороны управляющих организаций при управлении МКД;

игнорирование правил законодательства в части раскрытия информации и сроков подготовки ответов на обращения граждан в управляющую организацию;

невыполнение работ по техническому обслуживанию газового оборудования.

Общая сумма наложенных штрафов составила 7 440 000 руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.