Свыше 6,5 тыс задач по ремонту дверей в подъездах выполнено в Подмосковье

Дверь в подъезд должна соответствовать высоким требованиям по надежности и безопасности. По заявкам жителей с начала года управляющие компании Московской области отработали более 6,5 тыс. задач по ремонту дверей — пружин и доводчиков в местах общего пользования, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Исправные двери помогают предотвратить проникновение посторонних лиц, обеспечивают закрытие теплого контура, а также соблюдения температурно-влажностного режима в местах общего пользования.

При обнаружении неисправности дверей в подъезде следует обратиться в свою управляющую компанию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющие организации должны предоставлять качественные услуги, обеспечивать обслуживание и ремонт общего имущества в жилом многоквартирном доме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.