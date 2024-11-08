Свыше 610 тыс куб метров мусора вывез регоператор в Каширском кластере в октябре

В октябре общий объем бытовых отходов, вывезенных Каширским региональным оператором с обслуживаемых территорий, составил более 610 тыс. куб. метров. Объемы увеличились на 22 тыс. кубических метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольшее количество отходов вывезено из городских округов:

Ленинский — более 139 тыс. куб. метров;

Домодедово — более 138 тыс. куб. метров;

Коломна — более 112 тыс. куб. метров.

«Из месяца в месяц потребление ресурсов жителями возрастает. Несмотря на это мы стараемся выполнять работу по вывозу отходов в установленный график», — сказала гендиректор Каширского регоператора Марина Мезенцева.

Увеличить процент возвращаемых в хозяйственный оборот отходов и подарить им вторую жизнь в виде новых вещей может каждый житель региона. Для этого нужно всего лишь начать разделять вторсырье перед отправкой их на контейнерные площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.