Свыше 600 тыс рублей заплатят нарушители Рузского округа за незаконный сброс отходов

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За этот год в Рузском городском округе зарегистрировано 39 случаев сброса мусора, среди которых 14 — строительные и крупногабаритные отходы. В результате вынесено постановлений об административном правонарушении на общую сумму 630 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Привлекают к ответственности безответственных водителей, которые оставляют строительный и другой мусор рядом с контейнерами. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно используют камеры «Безопасный регион», чтобы поймать нарушителей.

Объективы камер «поймали» нарушителей, оставляющих мусор возле контейнерных площадок в деревнях Нестерово и Воробьево, а также в селе Никольское.

Штрафы за сброс отходов в неположенном месте могут достигать:

граждане — до 70 000 рублей;

должностные лица — до 100 000 рублей;

юридические лица — до 200 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.