Свыше 60 председателей МКД приняли участие в выездной администрации в Мытищах

В городском округе Мытищи прошла кустовая выездная администрация. На одной площадке обсудить актуальные темы сферы ЖКХ собрались более 60 председателей советов многоквартирных домов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках прямого диалога жители смогли задать все интересующие вопросы инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также профильным сотрудникам администраций.

В выездной администрации приняли участие Председатели советов МКД из:

Балашихи;

Реутова;

Мытищ.

«Общественники — это люди, искренне болеющие за свое дело. Мы регулярно взаимодействуем с председателями советов МКД как на территориях, так и на региональных мероприятиях. Стремимся найти новые решения в общем деле. В этом году это уже 4 кустовая выездная встреча. На каждой инспекторы общаются с жителями в формате «прямого диалога». Так и сегодня было принято более 15 заявителей. Всем были даны исчерпывающие ответы и отраслевые разъяснения», — отметила начальник территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кристина Говорова.

Инспекторский состав ответил на вопросы, касающиеся:

нормативов вывоза снега на придомовых территориях;

правил установки и демонтажа ограждений палисадников во дворах;

графика вывоза ТКО с контейнерных площадок;

порядка проведения перерасчета за коммунальные услуги.

Одной из волнующих жителей тем стал процесс смены управляющей организации. Сотрудники ведомства провели обучающий инструктаж по проведению электронного голосования в системе ГИС ЖКХ и рассказали о его достоинствах.

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что важно донести до каждого жителя преимущества системы «ГИС ЖКХ». Принятие всех ключевых решений собственниками, будь то выбор УК, голосование за благоустройство дворовой территории должно быть удобно, прозрачно и понятно жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.