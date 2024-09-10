Свыше 60 подъездов отремонтировали в Ленинском округе с начала года

«В подъездах, которые участвуют в областной программе, меняют входные группы, окна, напольное покрытие, радиаторы отопления, лестничные перила, почтовые ящики и информационные стенды, приводят в порядок стены, потолки, ковши мусоропроводов. При текущем ремонте подъездов полный перечень работ определяется индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из состояния объекта и объема финансирования», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме того, в губернаторской программе «Мой подъезд» в этом году участвует дом № 37 по проспекту Ленинского комсомола в Видном. Подрядчик уже приступил к работам на объекте, их планируется выполнить до конца октября текущего года.

В многоквартирном доме, где сейчас реализуется программа «Мой подъезд», в 2021 году за счет средств фонда капитального ремонта Московской области поменяли газопровод, утеплили фасад, отремонтировали мусороприемники, оборудовали видеокамерами системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.