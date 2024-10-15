Свыше 60 подъездов округа Истра обновлены в рамках текущего ремонта

Более 60 подъездов обновили специалисты МБУ «ЖКУ г. о. Истра» и УК АО «Истринская теплосеть» в рамках текущего ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Если смотреть на объем проведенных работ, то цифра получается внушительная — свыше 3 500 кв. м.

Адресный перечень, где специалисты управляющих компаний городского округа Истра осуществили частичный ремонт подъездов: д. Покровское, ул. Майская, 2, 10; п. Первомайский, 18; п. Котово, 11, 14; с. Новопетровское, ул. Полевая, 4; с. Новопетровское, ул. Северная, 14, 15А; п. Румянцево, ул. Школьная, 56; г. Истра, ул. Ленина, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, (к. к. 1 и 2), 6, 9, 13, 23, 25, 72, 112; г. Истра, Рабочий проезд, 4А; г. Истра, ул. Юбилейная, 7, 13, 20, 14А; г. Истра, ул. Кирова, 7 и др.

Выполнялись такие виды работ, как: частичный ремонт подъездов после протечек кровли, окраска потолков, ремонт лестничных клеток, локальный ремонт и восстановление стен, откосов, плиточного покрытия входных групп, ремонт или замена почтовых ящиков, тамбурных дверей и т. д.

Ремонт подъездов — это не просто вопрос эстетики, но и важная составляющая комфортного проживания. Подъезд является визитной карточкой многоквартирного дома, и его состояние напрямую влияет на общее впечатление о жилище. Ухоженные и чистые подъезды создают приятную атмосферу для жильцов и гостей.

Качественный ремонт подъезда способствует улучшению условий жизни. Состояние освещения, отсутствие трещин и повреждений на стенах, чистота полов и наличие современных элементов безопасности — все это повышает комфорт жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.