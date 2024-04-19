Свыше 6 тыс пенсионеров Дмитрова старше 70 лет получают компенсацию за оплату взноса за капремонт

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50% компенсацию на оплату взноса за капитальный ремонт, те же категории граждан, достигшие 80 лет, — 100% компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тыс. пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 млн рублей», — сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт — для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 кв. м, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек — 21 кв. м на человека, семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на человека.

«В Дмитровском городском округе 6080 граждан получают такую компенсацию ежемесячно», — поделилась начальник социальной защиты Наталья Кондратьева.

Неработающим одиноко проживающим собственникам квартир старше 80 лет или проживающим в семьях из неработающих пенсионеров, компенсация назначается 100%. Если не назначили автоматически, то необходимо оформить ее на основании личного заявления и подтверждающих документов. Заявление и документы могут быть поданы через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6, чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Дмитров».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.