Свыше 56 тонн поэлителена низкого давления отобрали на КПО Подмосковья за январь

С начала года специалисты на КПО в Егорьевске отобрали из общего потока более 56 тонн фракции полиэтилена низкого давления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Полиэтилен низкого давления — это полимерный материал с высоким уровнем твердости и жесткости. В номенклатуре комплекса по переработке отходов эта фракция называется ПНД-химией. К ней относятся баночки, использующиеся под косметические скрабы, маски для волос, масла и мыла для бани, а также упаковка гелей для душа, средств для мытья посуды, стирки и другие продукты косметики и гигиены. После переработки из этого вида пластика получаются идентичные баночки, флаконы и бутылки для бытовой химии.

За сутки на КПО выбирают более 2 тонн ПНД-химии — будущего вторсырья. Весь этот объем полностью отправляется на завод, расположенный по соседству с КПО с целью дальнейшей переработки.

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