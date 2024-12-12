Свыше 56 куб метров металла и столько же пластика собрано в Истре за ноябрь

Раздельный сбор отходов, становится все более популярным в округе Истра. На площадке «Мегабак» рекордсменами среди всех фракций за ноябрь стал металл и пластик. И той, и другой фракции было собрано по 56 куб. метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В основном это алюминиевые банки, а также другие виды отходов металла — жестяные банки, инструменты, детали автомобилей и прочее. Среди пластиковых отходов — тара из-под моющих средств, посуда, различные изделия, упаковка, топливные резервуары и другие емкости для жидкостей.

На втором месте по собираемости — крупногабаритная мебель. Ее было собрано более 40 кубометров. На третьем месте — бытовая техника — 32 куб. метрв. На четвертом — пленка/пакеты — 16 куб. метров. Пятое место — шины — 8 куб. метров. Замыкает шестерку лидеров по собираемости на «Мегабаке» стекло — 4,4 куб. метра.

Площадка «Мегабак» находится по адресу: г. Истра, ул. Ленина, д. 1.

Разделять отходы необходимо по фракциям. Стоит помнить, что отсортированные отходы отправляются на вторичную переработку, а не на свалку.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.