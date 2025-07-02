Свыше 550 специалистов обучил подмосковный учебно-курсовой комбинат ЖКХ в июле

Обучение проводится по нескольким программам, включая:

правила технической эксплуатации электроустановок;

машинист насосных установок;

аппаратчик химводоочистки;

оператор котельных установок;

слесарь аварийно-восстановительных работ.

170 слушателей прошли профессиональную подготовку;

25 — повысили свою квалификацию;

361 — проверили профессиональные знания.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В состав обучающихся вошли сотрудники управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий из муниципалитетов: Щелково, Фрязино, Реутов, Балашиха, Шаховская, Богородского и Клин.

Учебно-курсовой комбинат предлагает курсы общего и профильного обучения, включая бесплатные программы. Все желающие могут пройти подготовку в сфере ЖКХ и получить свидетельство и удостоверение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.