Свыше 550 человек прошли обучение в учебно-курсовом комбинате Подмосковья

С начала года учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области провел обучение 569 человек из более чем 10 округов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Первичную подготовку и переподготовку провели по следующим специальностям:

Машинист насосных установок — 164 человека;

Слесарь АВР — 130 человек;

Оператор котельной — 181 человек;

Аппаратчик ХВО — 94 человека.

Одинцовский городской округ лидирует по числу выпускников учебных программ — 158 человек. Самым востребованным среди местных специалистов стала программа освоения новой профессии «Машинист насосных установок», которую освоили 39 человек.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Записаться на обучение и узнать подробнее о программах можно на сайте учебно-курсового комбината ЖКХ https://ukk50.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.