Свыше 530 тыс куб метров отходов вывез Каширский регоператор в ноябре

За ноябрь Каширский региональный оператор с обслуживаемых территорий вывез более 530 тыс. куб. метров отходов. Лидером по количеству вывезенного объема ТКО уже второй месяц подряд становится Ленинский городской округ. Здесь было вывезено более 135 тыс. куб. метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В топ городских округов также вошли:

Домодедово — более 110 тыс. кубометров;

Коломна — более 90 тыс. кубометров;

Ступино — более 50 тыс. кубометров.

«Наши специалисты проводят работу по вывозу отходов в установленный график. Благодаря сложенной командной работе всех участников процесса удается содержать обслуживаемые территории в чистоте и порядке», — сказала гендиректор Каширского регоператора Марина Мезенцева.

Она напомнила, что уже сегодня каждый житель может увеличить процент возвращаемых в бытовой оборот вторичных ресурсов. В помощь — раздельный сбор отходов перед отправкой их на контейнерные площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.