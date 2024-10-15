Свыше 500 человек и 122 единицы техники подготовлены для уборки зимой в Королеве

В Королеве к уборке в зимний период готовы 122 единицы техники и более 500 человек. Вся техника, которая будет задействована в наукограде для уборки снега, находится в справном состоянии, необходимые ремонтные работы были проведены в летний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего коммунальные службы города располагают 122 единицами специальной техники. Из них 55 — у городского предприятия «Автобытдор», 45 — у управляющих компаний, 17 — у предприятия «Горзеленхозстрой». Еще пять при необходимости предоставляют ресурсоснабжающие организации.

Готов к работе и персонал. К зимней уборке будет привлечено 519 человек. Самое большое количество — 429 дворников — у управляющих компаний. На территориях, которые обслуживает «Автобытдор», будут проводить ручную уборку более 30 сотрудников, у предприятия «Горзеленхозстрой» — 60 человек.

Объем работ большой. Коммунальщикам предстоит убирать более 200 километров дорог, 140 тротуаров, 83 остановочных павильона, 354 пешеходных перехода, 374 двора и 27 общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.