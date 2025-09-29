Свыше 50 тыс заявлений на оформление заключения псих-медкомиссии подано на регпортале

С начала года электронной услугой «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии» на портале госуслуг Московской области воспользовались более 50 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Воспользоваться услугой могут родители, законные представители, работники образовательных организаций. Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т. д.

Прохождение ПМПК позволяет вовремя выявить умственные, психические, поведенческие, физические проблемы у ребенка и скорректировать их. Заключение комиссии потребуется для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также на специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Официальные документы». Предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

