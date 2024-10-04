Свыше 5 тыс справок заказали жители Подмосковья в сентябре из архива БТИ

БТИ Московской области совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, ровно год назад запустили новую онлайн услугу — «Предоставление архивных сведений», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Жители Подмосковья на региональном портале государственных услуг могут заказать:

справку о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года — понадобится при оформлении ипотеки, приватизации квартиры, регистрации, постановке на учет граждан для улучшения жилищных условий, при оформлении наследства и так далее;

справку об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости — документ, в котором указывается инвентаризационная стоимость объекта недвижимости по состоянию на определенную дату, необходим для предоставления нотариусу при оформлении наследства, для приватизации объекта недвижимости, а также для определения размера госпошлины при обращении в суд с исковым заявлением.

Так, в сентябре услугой по заказу справок из архива БТИ Московской области воспользовались 5 025 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.