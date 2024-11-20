Свыше 4,6 тыс тонн ПЭТ-пластика отобрано на КПО Подмосковья

За 10 месяцев на комплексе по переработке отходов вовлечено во вторичный оборот более 4 600 тонн ПЭТ-пластика, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

ПЭТ-упаковка — совокупность самых разных товаров, изготовленных из полимеров, к примеру, коробки или бутылки, различные пробки и крышки от емкостей в общей несортированной массе.

Лидирующие позиции по вторичной переработке занимают прозрачные и микс тары. В общий объем ПЭТ микс входят цветные бутылки для пива, кваса и других напитков.

Прозрачные бутылки отправляются на завод по утилизации отходов и изготовлению промышленной продукции из вторичного сырья, а цветные ПЭТ-тары забирают переработчики из Воскресенска.

Из ПЭТ-пластика получается сырье для изготовления линолеума, верхней одежды, мягких игрушек, садово-паркового инвентаря, а также укрывной пленки.

Если у вас нет возможности сдать вторичные ресурсы в пункты приема, достаточно просто положить их в отдельный пакет, тщательно завернуть и отправить в синий контейнер на контейнерной площадке. В этом случае они обязательно доедут до комплекса в чистом виде.

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