Свыше 4,5 тыс работников «Мособлэнерго» прошли проверку знаний в 2024 году

В целях профилактики производственного травматизма и отработки навыков обеспечения сохранности жизни и здоровья работников в 2024 году более 4,5 тыс. работников «Мособлэнерго» приняли участие в мероприятиях по охране труда, которые ежемесячно были организованы специалистами производственного контроля и охраны труда филиалов и департамента технической инспекции и производственной безопасности аппарата управления компании, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Ежемесячно в рамках единого дня охраны труда проходили теоретические и практические занятия с отработкой навыков безопасного выполнения работ, в ходе которых отдельное внимание уделено разбору аварий и несчастных случаев, изучению правил по охране труда, проработке отдельных направлений в работе, передача опыта работы молодым сотрудникам.

«Мособлэнерго» понимает характер рисков, связанных с деятельностью компании, и ответственность за обеспечение безопасности работников. Сохранение их жизни и здоровья является приоритетной задачей. С этой целью в 2024 году в филиалах и производственных отделениях проведено 6 519 обучений работников в рамках обязательного обучения персонала по охране труда и 1921 проверка знаний оперативного и оперативно-ремонтного персонала по электробезопасности.

С целью повышения уровня культуры безопасности в 2024 году в филиалах организованы комитеты по охране труда. В их состав вошли энтузиасты из числа работников трудовых коллективов, пропагандирующие соблюдение требований безопасности на работе и в жизни. Наилучший результат деятельности по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ в 2024 году продемонстрировал комитет охраны труда Щелковского филиала, которому вручили переходящий кубок.

Обеспечение безопасных условий работы и охраны труда работников является приоритетом в деятельности «Мособлэнерго». По итогам работы по производственному контролю и охране труда принята стратегия развития культуры безопасности труда «Мособлэнерго» на 2025 год.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.